Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, Fransa'nın geçmişte benzer konuda İngiltere'ye karşı kazandığı davanın emsal teşkil ettiğini bildirdi.



Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında sismik arama ve sondaj faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu ana kadar 7 sondajın tamamlandığını ve sekizinci sondajın devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alınan ruhsat sahalarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığındaki ruhsat alanlarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu çalışmalara başladığını ifade ederek, "Bundan sonra da devam edecek. Bizim kimsenin malında, mülkünde, hakkında gözümüz yok ama kimse de bizim hakkımıza göz dikmesin. Bir damla suyumuzu canımız pahasına da olsa koruruz." diye konuştu.

- "Sevilla Haritası, Yunanistan'ın ısmarlama çalışması"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Kıta sahanlığı bir ülkenin karadaki topraklarının deniz altındaki doğal uzantısıdır. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülkelerden birisiyiz. 1740 kilometrelik kıyı uzunluğumuz var. Uluslararası deniz hukukuna göre kıta sahanlığı belirlenirken, ülkelerin kıyı uzunluğu dahil olmak üzere çeşitli parametreler kullanılıyor. Biz de adanın dışında kalan bölgede coğrafyamızın da verdiği üstünlüğü kullanarak kıta sahanlığımızı ilan etmişiz. Bugün gelinen noktada da araştırmalarımıza devam ediyoruz."

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tutumuna değinen Dönmez, Yunanistan'ın 2011-2012 yıllarında İspanya Sevilla Üniversitesine ısmarlama bir çalışma yaptırdığını ve Sevilla Haritası'nın bu çalışmadan çıktığını anlattı.

Dönmez, bu haritanın temel fikrinin adaların da ana karada yerleşik ülkenin bir uzantısı olduğunu ifade ederek, "Buradan hareketle de Meis Adası'na aynı hakkın verilmesini istiyor. Meis Adası 9-10 kilometrelik bir alan. Böylece, Yunanistan burada 40 bin kilometrelik bir alanı kapatarak 'buraya giremezsiniz' demek istiyor. Biz de adaların kara sularına saygı duyduğumuzu söylüyoruz. Türkiye'nin burada uluslararası hukuk açısından da hakkı var." diye konuştu.

- "Fransa, 1977'de Türkiye ile aynı tezleri savunmuş ve kazanmış"

Meis Adası'nın Kaş'a 2 kilometre mesafede olduğunu dile getiren Dönmez, adada yaşayanların sosyal hayatlarının büyük bir kısmının Türkiye'den sağlandığını aktardı.

Dönmez, Fransa'nın da Yunanistan'ın tarafında yer aldığını fakat geçmişte benzer bir sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, 1977'de İngiltere ile yaşadığı sorunu şu şekilde özetledi:

"İngiltere de bir ada ülkesi ve Fransa ana karada yerleşik bir ülke. O zaman İngiltere'ye bağlı ve Fransa'ya yakın Kanal Adaları var. İngiltere, bu adaların ana ülkenin uzantısı sayıldığını ve kıta sahanlığının bu adalardan başladığını söylüyor. Fransa ise buna itiraz ederek, adaların sadece kara suları olduğunu ve ancak eşit mesafede bir paylaşım yapılabileceğini ifade ediyor. Nitekim anlaşamıyorlar ve Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruyorlar. Adalet Divanı, Fransa'yı haklı buluyor. İngiltere'ye 'adaların kıta sahanlığından bahsedemeyiz, sadece kara suları olabilir. Bunun dışında siz alanlarınızı belirlemek durumundasınız' diyor. Fransa aslında o zaman Türkiye'nin bugünkü tezlerini savunuyor. İngiltere de Yunanistan'ın bugünkü sözlerini savunuyor ama adalet doğruyu bulmuş. Bu aslında bir emsal karar da teşkil eder. Avrupa Birliği (AB) Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ve Yunanistan'ın tezlerini tek taraflı dinleyip karşı tarafa kulak vermeden hareket ediyor ama AB'nin de bu tezleri savunmakta güçlük çektiğini söylemesi gerekiyor. Biz kendi tezlerimizi de anlattıkça lehimize açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımız en başından beri diyalogdan yana olduğumuzu söylüyor. Dünkü görüşmelerde de bunun altını çizdi. İnşallah masaya da oturulur ve biz tezlerimizi orada da anlatırız."

- Karadaki petrol üretiminde rekor

Öte yandan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondajlarıyla gündeme geldiğini anımsatan Dönmez, kara sondajlarında da yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dönmez, "Geçen yıl 120 kara sondajı yapıldı ve son 20 yılın en büyük yurt içi üretimini gerçekleştirdik ki günlük 47 bin varildi. Şu anda dün gelen rakamı paylaşayım. Dün günlük üretimimiz 55 bin 260 varil oldu. Biz karada da üretimlerimizi artırıyoruz. Yıllık üretimimiz 48 milyon varil ama çok büyük bir ülkeyiz. Petrolde İhtiyacımızın yüzde 7-8'ini karşılayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Trakya ve Güneydoğu'da kara sondajlarına devam ettiğine işaret eden Dönmez, "Önümüzdeki günlerde burada da yeni keşifleri paylaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Dönmez ayrıca Diyarbakır'da çatlatma yöntemiyle petrol üretimine başladığını anımsatarak, bu yöntemi biraz daha geliştireceklerini söyledi.

(Sürecek)