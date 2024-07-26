Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güzel haberi duyurdu! Rize açıklarında keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de soruları cevapladı.

Rize açığında yeni lokasyon keşfettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak" dedi. Türkiye'nin 2 milyon varil doğal gaz ve petrol ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir." diye konuştu.

'MAVİ VATANDAKİ DEV FİLOMUZUN YENİ ÜYESİ TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKIYOR'

"Yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor" diyen Bayraktar, bu platformun esas itibarıyla Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi artırmak için planlanan bir ünite olduğunu bildirdi.

"YENİ PLATFORM İLE ÜRETİM HEDEFİMİZİ 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

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Şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliklerinin mevcut sahalarda üretimi en hızlı şekilde arttırmak olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız." diye konuştu.

"DEVASA BİR DENİZ ÜSSÜ"

Platformun kendi başına 10 milyon metreküplük üretim yapacağını belirten Bakan Bayraktar, "Devasa bir deniz üssü. Adeta sanayi tesisi gibi platformda üretimi yapacağız. Boyu 300 metre yani yaklaşık olarak 3 futbol sahası kadar genişliği se 56 metredir. Üzerinde birçok ünite yer alıyor. Deniz tabanından gazı yukarı alıp orada işlediğimiz tekrar deniz tabanından karaya kadar bastığımız bir sistem üzerinde bulunuyor. Sistem direkt olarak BOTAŞ'ın hattına bağlanacak. Oradan da bütün vatandaşlarımızın kullanımına verilecek. Gemi önümüzdeki hafta başı Singapur'dan yola çıkacak yaklaşık 2 aya yakın bir seyir süresi olacak. Gemi Afrika Kıtası'nı dolaşarak Akdeniz'e Cebelitarık'tan girip ondan sonra ülkemize gelecek." diye konuştu.

"TÜRKİYE DOĞAL GAZDA MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİNE ÇOK YAKIN"

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazda merkez ülke olma hedefine çok yakın olduklarını belirterek, bunun için gerekli altyapıyı inşa ettiklerini bildirdi.

"TRAKYA'DA BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANTRAL İNŞASI DÜŞÜNÜYORUZ"

Nükleer enerjideki hedeflere de değinen Bayraktar, Trakya'da büyük ölçekli santral inşası düşündüklerini ve enerjide kapasiteyi arttıracaklarını vurguladı.

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