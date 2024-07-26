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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güzel haberi duyurdu! Rize açıklarında keşfedildi
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güzel haberi duyurdu! Rize açıklarında keşfedildi

Yeniakit Publisher
2024-07-26 11:48:00 - 2024-07-26 11:53:41
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güzel haberi duyurdu! Rize açıklarında keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Yeni doğalgaz gemisi hafta başı geliyor.' dedi. Bakan Bayraktar, 'Yeni keşif kuyuları, yeni sondajlarımız olacak. Gaz için farklı sahalarda çalışıyoruz. Rize açığında yeni lokasyon keşfettik.' diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de soruları cevapladı.

Rize açığında yeni lokasyon keşfettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak" dedi. Türkiye'nin 2 milyon varil doğal gaz ve petrol ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir." diye konuştu.

'MAVİ VATANDAKİ DEV FİLOMUZUN YENİ ÜYESİ TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKIYOR'

"Yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor" diyen Bayraktar, bu platformun esas itibarıyla Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi artırmak için planlanan bir ünite olduğunu bildirdi.

"YENİ PLATFORM İLE ÜRETİM HEDEFİMİZİ 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"
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Şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliklerinin mevcut sahalarda üretimi en hızlı şekilde arttırmak olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız." diye konuştu.

"DEVASA BİR DENİZ ÜSSÜ"

Platformun kendi başına 10 milyon metreküplük üretim yapacağını belirten Bakan Bayraktar, "Devasa bir deniz üssü. Adeta sanayi tesisi gibi platformda üretimi yapacağız. Boyu 300 metre yani yaklaşık olarak 3 futbol sahası kadar genişliği se 56 metredir. Üzerinde birçok ünite yer alıyor. Deniz tabanından gazı yukarı alıp orada işlediğimiz tekrar deniz tabanından karaya kadar bastığımız bir sistem üzerinde bulunuyor. Sistem direkt olarak BOTAŞ'ın hattına bağlanacak. Oradan da bütün vatandaşlarımızın kullanımına verilecek. Gemi önümüzdeki hafta başı Singapur'dan yola çıkacak yaklaşık 2 aya yakın bir seyir süresi olacak. Gemi Afrika Kıtası'nı dolaşarak Akdeniz'e Cebelitarık'tan girip ondan sonra ülkemize gelecek." diye konuştu.

"TÜRKİYE DOĞAL GAZDA MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİNE ÇOK YAKIN"

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazda merkez ülke olma hedefine çok yakın olduklarını belirterek, bunun için gerekli altyapıyı inşa ettiklerini bildirdi.

"TRAKYA'DA BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANTRAL İNŞASI DÜŞÜNÜYORUZ"

Nükleer enerjideki hedeflere de değinen Bayraktar, Trakya'da büyük ölçekli santral inşası düşündüklerini ve enerjide kapasiteyi arttıracaklarını vurguladı.

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Yorumlar

Günde 1 milyon varil petrol 80 dolardan 80 milyon dolar yapıyor

Türkiye'de PKK'nın safında durup benzincide benzin pahalı diyenler maaşım az diyenler Türkiye'de baraj yapanlara karşı geldi Duranlar havalimanlarına karşı Duranlar nükleer santralleri yaptırmayanlar yapan gavur gibi yaşamak istiyor Türkiye'deki maaşım az diyenler kimin kime beddua ediyorlar Benim maaşımı çaldı diye gavurun ürettiklerini üretene mi ürettirmeyene mi ürettirmeyenler beraber duranlara ama cahil at pisliğinden daha aşağı dır

Okur

Hay maşallah durmak yok yola devam kıskananlar patlasın yakında zam geliyor yani?
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