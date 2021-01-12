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Yaşam Enerji tasarrufu haftası nedir, ne zaman?
Yaşam

Enerji tasarrufu haftası nedir, ne zaman?

Enerji tasarrufu haftası, her yıl ocak ayında kutlanmaktadır. Söz konusu haftada etkinliklerle birlikte vatandaşlara enerji tasarrufunun önemi konusunda bilgiler paylaşılır. Peki, enerji tasarrufu haftası nedir, ne zaman? Enerji tasarrufu haftasına girmemizle beraber arama motorlarında birçok kişi tarafından bu haftanın ne anlama geldiği ve ne zamanları olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Enerji tasarrufu haftası nedir, ne zaman kutlanır?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 20:53:00 -
Enerji tasarrufu haftası nedir, ne zaman?

Enerji tasarrufu haftası, her yıl ocak ayında kutlanmaktadır. Enerji Tasarrufu Haftasında gezegenimizi, gelecek nesillere daha iyi koşullarda aktarabilmek adına insanlara enerji tasarrufunun önemi anlatılır ve bu yönde etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yeterli sayıda etkinlik düzenlenemese de bu konuda bilinçlenmek adına birçok program yapılacak. Dolayısıyla vatandaşlar tarafından enerji tasarrufu haftasının ne olduğu ve ne zaman kutlandığı merak ediliyor.

Enerji tasarrufu haftası nedir?

Enerji tasarrufu haftası günlük hayatta kullanılan enerji kaynaklarının kullanımı hakkında bilgilendirmelerin ve etkinliklerin düzenlendiği haftaya denilmektedir. Enerji tasarrufu haftasında özellikle küçük yaştaki öğrencilerin enerji tasarrufu ile ilgili bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji tasarrufu haftası ne zaman?

Enerji tasarrufu haftası, 2021 yılında 11 Ocak-18 Ocak tarihleri arasına denk gelmektedir. Özellikle dünyadaki yerel ve global enerji kaynaklarının ciddi oranda azalması nedeniyle söz konusu haftanın önemi bizim için daha değerli olmaktadır.

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