Enerji şirketi dev anlaşmayı böyle duyurdu! Yarım milyar TL’lik imza atıldı

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri A.Ş.(EUPWR), dev bir proje için imza attığını duyurdu. Şirket, halka arzının ardından BIST’te sert bir yükseliş göstererek yatırımcıların ilgisini topladı. EUPWR, yeni anlaşması sayesinde 19.140.000 dolarlık gelir elde edecek. Şirket, bu gelirin güncel kura göre 515.823.000 TL’ye denk geldiğini belirtti. Anlaşma, şirketin gelirini ve karını önemli ölçüde artıracak. Bu da hisse senedine talebin artmasına neden olabilir.

KAP Açıklaması

''Şirketimizin %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş., grup firmamız GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİC. A.Ş.'nin yapımını üstlendiği ‘'MERİNOS HALI ÖZTÜKETİM ÇATI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ'' işinin güneş paneli (550 Watt Mono Bifacial Güneş Paneli) kısmının üretimi gerçekleştirecektir.

Üretimi gerçekleştirilecek kısmın bedeli toplam 19.140.000 USD'dir. (Ondokuzmilyonyüzkırkbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile bedel 515.823.000 TL)

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.''

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Anlaşma Sonrası EUPWR Hisseleri Ne Durumda?

Enerji sektörünün devi Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri A.Ş.(EUPWR), BIST 100’de yüzde 0,46 değer kaybetti. Şirketin hisse senedi saat 11.53 itibarıyla 172,30 TL’ye geriledi. EUPWR, büyük bir proje anlaşması yapmasına rağmen satış baskısı altında kaldı. Şirketin hisse senedi fiyatı, 196 TL’lik rekor seviyeden yüzde 14-15 oranında düştü. EUPWR’nin son bir aydaki kazancı ise yüzde 110 civarında.