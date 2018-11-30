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Enerji ithalatı faturası yüzde 16 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarak 3 milyar 774 milyon 953 bin dolar oldu

30 Kasım 2018 Cuma 10:31
Enerji ithalatı faturası yüzde 16 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarak 3 milyar 774 milyon 953 bin dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 15 milyar 719 milyon dolara ulaştı.

Bunun 3 milyar 774 milyon 953 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın ekim ayında bu rakam 3 milyar 244 milyon 32 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 16,4'lük artış oldu.

Öte yandan, ekimde ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 2 milyon 33 bin 24 tona düştü.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:31
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  2. enerji ithalatı
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  4. TÜİK
  5. türkiye
  6. Türkiye İstatistik Kurumu

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