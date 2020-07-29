Enerji ihaleleri

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Bitlis'te 4. grup maden sahası, ara ve uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Buna göre, MAPEG ara ve uç ürün olarak pomza üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla Bitlis'te yer alan 4. grup maden sahası için ihaleye çıkacak.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler ve ihale tarihi, MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13.30-14.00 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Öte yandan, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2 jeotermal sıcak su kuyusunun 29 yıllığına kiralanması için ihale gerçekleştirilecek.