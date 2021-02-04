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Ekonomi Enerji ihale duyuruları Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Enerji ihale duyuruları Resmi Gazete'de yayımlandı

Eskişehir ve Konya'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:51:00 -
Enerji ihale duyuruları Resmi Gazete'de yayımlandı

Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Eskişehir'deki ihalenin keşif bedeli 12 milyon 148 bin 110 lira, geçici teminat bedeli ise 364 bin 443 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Konya'daki ihalenin keşif bedeli 3 milyon 6 bin 900 lira, geçici teminat bedeli ise 90 bin 207 lira olarak ilan edildi.

Eskişehir'deki ihale 22 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da, Konya ihalesi ise 26 Şubat Cuma saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

 

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