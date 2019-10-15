0553 313 94 23

Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan,"performans artırıcı enerji yüklü" adı altında satışa sunulan çikolata ve kahvelerde ilaç ham maddelerinin tespit edildiğini bildirdi.

15 Ekim 2019 Salı 11:45
Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "performans artırıcı enerji yüklü" adı altında satışa sunulan çikolata ve kahvelerde, "sildenafil", "sibutramin", "tadalafil" gibi ilaç ham maddelerinin tespit edildiğini bildirdi.

TEİS Başkanı Saydan yaptığı yazılı açıklamada, içeriğinde ilaç etken maddesi belirlenen takviye ürünlerin ölümcül tehlikeleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde, aldığı gıda takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olmasıyla halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum neden engellenemiyor?" ifadesini kullandı.

Bu tür ürünlerin internet ortamından kontrolsüzce satın alınabileneceğini belirten Saydan, "Sildenafil ve sibutramin gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, bitkisel ürün adı altında toplanan gıda takviyelerinin kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Halkın sağlığını bozan, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerektiğine işaret eden Saydan, "Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığında, satışının ise eczanelerde olması gerekir." açıklamasını yaptı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:45
  1. sağlık
  2. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası
  3. Tüm Eczacı İşveren Sendikası (TEİŞ) Genel Başkanı Nurten Saydan
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
    1. Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz..
    2. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    3. Şehit polisin cenazesi törenle..
    4. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    5. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    6. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    7. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    8. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    9. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    10. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    11. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    12. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    13. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    14. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    15. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    16. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    17. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    18. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    19. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    20. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    21. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    22. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    23. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    24. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    25. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    26. Teröristler bir kez daha sivillere..
    27. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    28. Cep telefonu kullananları..
    29. Dualarımız Mehmetçik için
    30. Ekmek parası için çalışırken..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!