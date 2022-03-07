Enerji fiyatları yükselişini sürdürüyor! 24 Şubat'tan bu yana yüzde 160 arttı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda petrol, doğal gaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana on iki günde yaklaşık yüzde 160 arttı.

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla 24 Şubat'ta 132,7 avro oldu.

Bugün megavatsaat başına 220 avrodan açılan nisan vadeli kontratların fiyatı, Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 345 avroya kadar çıktı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz fiyatları savaşın başından bu yana yüzde 160 artış gösterdi.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri de fiyatları artırıyor.

Petrol fiyatları 13 yılın zirvesinde

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'ta 98,08 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla yüzde 33,2 artarak 130,71 dolara çıktı. Brent petrolün varil fiyatı böylece, Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları etkili oldu. Ayrıca Equinor, bp, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, ENI, OMV, IOG, Wintershall Dea, Siemens Energy, Trafigura gibi büyük enerji şirketleri Rusya'daki yatırımlarından çekilme kararı aldı.

Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların da arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Kömür fiyatları yüzde 75,1 arttı

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ülkeleri arasında yer alan Rusya'nın savaşa girmesiyle piyasalarda tedarik endişesi fiyatları olumsuz yönde etkiledi.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 24 Şubat'ta 247 dolar oldu. Nisan vadeli kontratlarda ise fiyat yüzde 75,1 artarak 4 Şubat Cuma günü 432,5 dolara çıktı.