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Kadın - Aile Enerji deposu içecek. Doğal tarif
Kadın - Aile

Enerji deposu içecek. Doğal tarif

Enerjinizi tazelicek, doğal malzemelerle yapılan enerji veren içecek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-30 18:48:00 - 2021-12-30 18:52:36
Enerji deposu içecek. Doğal tarif

Enerji içeceği, mental ve fiziksel enerjiyi artırması amacıyla, şeker, kafein ve diğer uyarıcı bileşenler (taurin ve ginseng gibi) ile zenginleştirilmiş bir içecektir. 

Enerji deposu içecek.

Antioksidan Trio: Pancar, havuç ve elma

Malzemeler:

  • 2 bardak su
  • 1 orta boy pancar
  • 1 orta boy elma
  • 1 orta boy havuç
  • 1 çay kaşığı toz kuru zencefil
  • Yarım çay kaşığı toz tarçın
  • 4 küp buz

Uygulanışı:

Bol vitaminli, çok lezzetli enerji içeceği hazırlamak için robot ya da blender aparatına tüm malzemeleri ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar malzemelerin ezilmesini sağlayın.Eğer kıvamı sizin için koyu olduysa içme suyunu bir miktar yükseltebilirsiniz. Bu karışımı günün her anında içebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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