0553 313 94 23

'Enerji altyapılarının güvenlik politikasını gözden geçirmeliyiz'

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo,Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırının petrol piyasasını etkilediğine dikkati çekti.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:19
'Enerji altyapılarının güvenlik politikasını gözden geçirmeliyiz'

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırının tüm OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji altyapılarının güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Barkindo, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 12. Kazenergy Avrasya Forumu basın toplantısında, ticari anlaşmazlıklar ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırının petrol piyasasını etkilediğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın saldırı sonrası günlük petrol üretiminin yüzde 50'sini kaybettiğini, ancak üretimin "mucizevi şekilde" gerekli seviyeye ulaştığını kaydeden Barkindo, şöyle konuştu:

"Maalesef Suudi Arabistan'daki olay petrol alanında şok yaşattı. Altyapı güvenliği konusu güncel hale geldi. Enerji altyapısı özellikle OPEC ve OPEC dışı ülkeler dünya enerji piyasasına güvenli petrol tedarikinin sağlanmasında sorumluluk hissediyor. Tüm durumlarda güvenilir tedarikçi olarak kalmak bizim çıkarlarımız doğrultusundadır. Bu nedenle yaşanan şok tüm altyapılarımızın güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini göstermektedir."

Barkindo, petrol fiyatına odaklandıklarını ifade ederek, "Biz fiyat istikrarı stratejisini destekliyoruz. İstikrar olmadan bir şeyler planlamak, projeler için finansman çekmek zordur. Bu nedenle biz fiyat istikrarı hedefine odaklanıyoruz. Petrolü siyasetten ayırmak için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:19
  1. (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo
  2. Kazistan enerji haftası
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çözüm noktası
    1. Çözüm noktası
    2. Ruhani'den ABD'ye yeni teklif!
    3. TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de..
    4. Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı!..
    5. Af ne zaman? Mahkumlara af ceza..
    6. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    7. Çanakkale'de 203 göçmen yakalandı
    8. Faciayı zırhlı araç önledi
    9. Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu
    10. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya..
    11. Arakanlı Müslümanların geleceği belirsiz
    12. İstanbul Finans Merkezi katılım..
    13. Sinop'ta otomobil ile traktör..
    14. 'ALO 170' 11 milyon başvuruyu çözdü
    15. Osman Gökçek'ten Saadet Partisi'ne..
    16. ABD'de başkanının başındaki Demokles..
    17. Dijitalleşme Tırı’nın ilk durağı Adana
    18. PKK'nın finans kaynağına büyük darbe..
    19. Yeni nesil araçlarda e-CALL dönemi..
    20. Çanakkale ruhu canlanıyor
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’