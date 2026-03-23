Enerji alarmı! ABD ve Hindistan kritik başlıkta görüştü
Hindistan ve ABD dışişleri bakanları, Orta Doğu’daki gerilimin küresel etkileri ve enerji güvenliği konusunu telefonda ele aldı.
ABD ile İran arasındaki gerilimin bölgeye yayılması, enerji güvenliği başlığını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde enerji güvenliği konusunu ele aldı.
“Enerji güvenliği endişeleri”
Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rubio ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Görüşmenin "Batı Asya çatışması" (ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri) ve bunun uluslararası ekonomi üzerindeki etkisine odaklandığını belirten Jaishankar, özellikle "enerji güvenliği endişelerini" ele aldıklarını kaydetti.
Jaishankar ayrıca, iki tarafın da iletişimde kalma konusunda anlaştığını aktardı.