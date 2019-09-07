Endüstriyel reklamdan 124 bin istihdam

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Endüstriyel Reklam Ürünleri sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, hızla büyüyen sektörde 124 bin 191 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Cephe giydirmeden, yön ve ikaz panolarına, araç giydirmelerinden ATM kiosklarına ve tekstil baskılarına kadar hemen her yerde karşımıza çıkan endüstriyel reklam ürünleri sektörüne dair Türkiye’de ilk kez bir rapor hazırlandı. İTO’nun kurduğu İstanbul Düşünce Akademisi’nin (İDA) öncülüğünde hazırlanan rapor ile metalden ahşaba, elektronikten plastiğe kadar her sektörden girdi kullanan endüstriyel reklam sektörünün ihracat kapasitesi, insan kaynağı, makine parkı gibi temel verileri ortaya konuldu.

Toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, endüstriyel reklam ürünleri sektörünün hemen her sektörün dışa dönük yüzünü oluşturduğunu söyledi. Kuralay, endüstriyel reklam sektöründe benzin istasyonları, mağaza içleri, araç giydirmeleri, fuar tanıtım stantları, sergi ve satış stantları, promosyon ürünleri, dijital elektronik reklam, led panolar gibi çok geniş bir faaliyet alanı olduğunu belirtti. İsrafil Kuralay, “Hızla büyüyen endüstriyel reklam ürünleri sektöründe 100 bin 663’ü İstanbul’da olmak üzere 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor. 6.8 milyar lirası İstanbul, 1 milyar lirası ise İzmir kaynaklı olmak üzere, toplam 9.1 milyar lira ciro gerçekleştiriliyor” dedi.

11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor

Sektörde Haziran 2019 itibariyle Türkiye çapında 3 değişik NACE kodu altında toplam 11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların 9 bin 319’unun İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’un ardından İzmir, Ankara, Antalya ve Kocaeli geliyor. İlk 10 il, sektörün katma değerinin yüzde 95’inden fazlasını gerçekleştiriyor.