“Endüstriyel orman üretimi yapmalıyız”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tarım ve Orman Bakanlığı’yla yeni yapay orman alanları üreterek kâğıt ham maddesi ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Çalışmanın başarılı olacağına işaret eden Büyükdede, “Endüstriyel orman üretimi yapmamız gerekiyor. Bu anlayışla ilk etapta 60 bin hektarlık bir yerin devreye girmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen ‘İbrahim Müteferrika’dan Dijitale Matbaacılık Sektörü’ başlıklı panelde konuşan Büyükdede, ayrıca ortak projelere odaklanarak, sorunlara çözüm üreteceklerini dile getirdi.

İSO’dan yeni girişim

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kâğıt sektörünün Ar-Ge ve teknoloji bağlamında üniversite-sanayi iş birliğine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, “Biz de bu çerçevede önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda tüm sektörlerin daha fazla gayret göstermesini de önemsiyoruz” dedi.