Endüstrinin kalbi Başkentte atacak

Ekonomi Servisi

2017 yılında hayata geçirilen Teknopark Ankara kısa sürede yüzde 95 doluluk oranı ve 154 ar-ge firmasına ulaştı. Türkiye’nin önde gelen ar-ge kuruluşlarına ve girişimci firmalara ev sahipliği yapan Teknopark Ankara, teknoloji odaklı 208 Ar-Ge projesine ev sahipliği yapıyor. Toplam 8 bloktan oluşan 25 bin metrekare kiralanabilir alanı olan teknopark, üç bin metrekarelik büyük hacimli endüstriyel ürünlerin protatiplenmesi ve üretimine imkân sağlayan fiziki altyapısı ile ileri teknoloji ürün geliştiren firmalar için cazibe merkezine dönüştü.

4 farklı fiziksel alan sunuluyor

Teknopark Ankara TGB bünyesinde bulunan Nar Kuluçka Merkezi; açık alan ofisleri, 15, 25 ve 55 metrekarelik kapalı ofisleri ile girişimcilerine dört farklı fiziksel alan imkânı sunuyor. 30 genç girişimci firmanın bulunduğu Nar Kuluçka Merkezinde, firmaların 20 tanesi TÜBİTAK, 5 tanesi KOSGEB ve diğer 5 tanesi ise kendi öz sermayeleri ile kurulmuş şirketlerden oluşuyor.

ASO Teknopark gün sayıyor

Öte yandan; Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) yürüttüğü ASO Teknopark da gün sayıyor. ASO1. OSB, Ankaralı sanayicilerin yeni başarı hikayelerine projeleriyle katkı vermeyi sürdürüyor. İşletmelerin verimliliğini artıracak, dijital dönüşümüne destek verecek Türkiye’nin ilk model fabrikasının hizmete geçtiği bölgede, “ASO Teknopark” faaliyete geçince ekonomik değer oluşumuna büyük katkı sağlanacak. “Model Fabrika” projesiyle geçen yılın sonunda Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren ASO 1. OSB, eğitim çalışmalarının ardından yakın zamanda hizmete başlayacak bu merkez aracılığıyla ASO’ya bağlı İşletmelerin verimliliğini artırmayı, üretim kapasitesi ve süreçlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor.