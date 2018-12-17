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Endüstri 4.0’a en yakın sektör otomotiv

Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası Raporu’nun sonuçlarına göre Endüstri 4.0'a en yakın sektör otomotiv oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:09
Endüstri 4.0’a en yakın sektör otomotiv

TÜRKONFED ve SEDEFED iş birliğiyle Türkiye ekonomisinin öncü sektörleri olan otomotiv, tekstil ve tarım sektörlerinin dijitalleşme yol haritasını ortaya koyan Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası Raporu’nun sonuçları Adana’da açıklandı. 191 firma davetiyle yapılan üç farklı ildeki çalıştay sonuçlarına ve 47 firma ile derinlemesine anket çıktılarına göre Endüstri 4.0’a en yakın sektör otomotiv oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:09
  1. Adana
  2. TÜRKONFED
  3. SEDEFED
  4. Türkiye ekonomisi
  5. Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası Raporu
  6. Endüstri 4.0

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