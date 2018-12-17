TÜRKONFED ve SEDEFED iş birliğiyle Türkiye ekonomisinin öncü sektörleri olan otomotiv, tekstil ve tarım sektörlerinin dijitalleşme yol haritasını ortaya koyan Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası Raporu’nun sonuçları Adana’da açıklandı. 191 firma davetiyle yapılan üç farklı ildeki çalıştay sonuçlarına ve 47 firma ile derinlemesine anket çıktılarına göre Endüstri 4.0’a en yakın sektör otomotiv oldu.