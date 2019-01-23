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EUS (Endoskopik Ultrasonografi) nedir EUS hangi durumlarda kullanılır?

İnsanoğlu sağlığına çok önem vermeli. Hani denilir ya her işin başı sağlık diye. Evet çok doğru bir söz her işi başı sağlıktan geçiyor. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Endoskopik ultrasonografi nedir? Endoskopik ultrasonografi hangi durumlarda kullanılır?

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:43
EUS (Endoskopik Ultrasonografi) nedir EUS hangi durumlarda kullanılır?

İnsanoğlu sağlığına çok önem vermeli. Hani denilir ya her işin başı sağlık diye. Evet çok doğru bir söz her işi başı sağlıktan geçiyor. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Endoskopik ultrasonografi nedir? Endoskopik ultrasonografi hangi durumlarda kullanılır?

Endoskopik ultrasonografi (EUS) ile hem mide duvarında subepitelyal yerleşimli kitleleri hem de mide komşuluğunda yer alan dalak, pankreas boyun kısmından kuyruğa kadarki kısmı, sol adrenal ve sol böbrek, karaciğerin sol lobunu değerlendirmek mümkündür. 

Endoskopi; sindirim sistemini incelemeye yarayan esnek aygıttır.

Ultrasonografi; yüksek frekanslı ses dalgaları ile karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organlardan görüntüler elde etmeyi sağlayan cihazdır.

EUS, bu iki teknolojinin birleşmesi ile sindirim sistemi ve etrafındaki dokuların incelenmesini sağlayan sistemdir.

EUS genel olarak hangi durumlarda kullanılır?

- Safra taşlarının teşhisi

- Mide, yemek borusu, pankreas kanserlerinin teşhisi

Gastroenteroloji bölümü; sindirim sistemi organlarının ve ek organlar olarak adlandırılan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç ile (medikal olarak)  veya endoskopik olarak tedavilerinin uygulandığı bölümdür.

Gastroenteroloji Bölümünde tanı amaçlı yapılan başlıca işlemler; 

Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide bağırsak hastalıklarını araştırmak için yapılan endoskopik girişim (özofago-gastro-duodeno-skopi)

Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rekto-sigmoido-skopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP)

Karaciğer hastalıkları için karaciğer biopsisi

Gastroenteroloji Bölümünde tedavi amaçlı yapılan başlıca işlemler; 

Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi veya heat probe uygulaması 

Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması

Özofagus darlıklarında balon ve maloney bouqi dilatasyonu

Kansere bağlı (malign) darlıklarda stent uygulaması

Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması

Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç duyan hastalara Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması

Kalın bağırsaktaki (Kolonik )poliplerin polipektomi ile çıkarılması

Kalın bağırsaktaki (Kolonik) darlıklarda stent uygulaması

Hemoroid için band ligasyon ve infrared termokoagülasyon uygulaması

Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması.

Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR),  

Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD), 

Peroral Endoskopik Myotomi (POEM), 

Balon Enteroskopi, 

Kolanjioskopi

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:43
  1. Mide
  2. yemek borusu
  3. pankreas kanserlerinin teşhisi
  4. Çocuk Gastroenteroloji Bölümü
  5. karaciğer
  6. safra kesesi
  7. Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR)
  8. Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)
  9. Peroral Endoskopik Myotomi (POEM)
  10. Balon Enteroskopi
  11. Kolanjioskopi

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