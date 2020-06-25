Endoskopi nereden yapılır?

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi, üst gastrointestinal endoskopi ve röntgen görüntülerinin birleştirilmesiyle safra ve pankreas yolunun tedavisinde, özellikle taşlardan ve tümörlerden kaynaklanan tıkanıklıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

Endoskopi yapılmasının nedeni nedir?

Teşhis amaçlı: Endoskopi birçok semptomdan dolayı yapılabilir.

Anormal kanama

İnatçı karın ağrısı

Yutkunma zorluğu, yutma güçlüğü veya yemek borusunu tıkanması

Geçmeyen mide bulantısı

Uzun süre geçmeyen ishal ve kabızlık

Sebebi belirlenemeyen kilo kaybı

Mide ülseri

Enfeksiyonlar

Pankreatit

Safra kesesi taşları

Tümörler

Sindirim sistemindeki farklı rahatsızlıkların nedenlerini araştırmak için kullanılabilir.

Endoskopi nasıl yapılır?

Endoskopi işleminden önce hasta sol tarafına döndürülerek kafası 90 derece döndürülür. Gerekli görüldüğü durumlarda hastaya solunum, tansiyon ve kalp atış hızının takip edilmesi için vücuda elektrotlar takılabilir.

Endoskopi işlemine başlamadan önce öğürmeleri ve yaşanacak rahatsızlıkları en aza indirmek için hastaya sakinleştirici verilir.

Ağzın açık tutulması için plastik bir ağız koruyucusu kullanılır. Boğazı uyuşturmak için ağız içine anestezik püskürtülür.

Endoskop ağıza yerleştirilir. Doktorunuz endoskop boğazdan geçerken yutkunmanızı isteyebilir. Boğazda baskı hissi oluşabilir ancak genellikle acı hissedilmez.

Endoskop boğazdan geçtikten sonra hasta konuşamaz ancak sesler çıkarabilir. Endoskopi nefes alınmasına engel olmaz.

Endoskopi sırasında görüntüler muayene odasındaki ekrana aktarılır. Sindirim sisteminizdeki bu tarama işleminin görüntüleri daha sonra da incelenebilmesi için kaydedilir.

Sindirim sistemini şişirmek için yemen borusundan hafif hava basıncı verilebilir. Bu endoskopun serbestçe hareket etmesini ve sindirim sisteminin kıvrımlarının daha kolay incelenmesini sağlar. Eklenen havadan basınç veya dolgunluk hissedilebilir.

Bir doku örneği almak veya bir polip çıkarmak için endoskoptan özel cerrahi aletler geçirilebilir

Muayene bittiğinde endoskop ağzınızdan yavaşça geri çekilir. Bir endoskopi, duruma bağlı olarak genellikle 15 ila 30 dakika sürer.