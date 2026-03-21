Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinden bayramlaşma programı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Türkiye’deki Endonezya topluluğu bir araya geldi. Kutlamaya öğrenciler, çalışanlar ve diasporasından oluşan 600’den fazla Endonezya vatandaşı katıldı. Ayrıca Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Singapur Cumhuriyeti, Filipinler Cumhuriyeti, Kamboçya Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brunei Darussalam büyükelçileri ile Malezya Maslahatgüzarı da etkinlikte hazır bulundu. Türkiye’de Ramazan Bayramı, Endonezya’dan bir gün önce, yani 21 Mart 2026’da kutlandı. Etkinlikte ayrıca Endonezya mutfağının zenginliği de ön plana çıkarıldı. Endonezya mutfağı, TasteAtlas 2025/2026 Ödülleri’nde dünyanın en iyi 10 mutfağı arasında yer alarak uluslararası alanda önemli bir takdir kazandı. TasteAtlas listesinde öne çıkan nasi Padang, opor ayam ve rendang gibi sevilen yemekler de etkinlikte sunularak Türkiye’de yaşayan Endonezyalılara memleket lezzetlerini hatırlattı.