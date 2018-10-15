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Endonezyalılara Kızılay el uzattı

Endonezya’daki deprem ve tsunamiden etkilenen halkı unutmayan Türkiye, Türk Kızılayı aracılığıyla bölgede 250 çadır kurdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:44

Mazlum ve mağdurların yardımcısı Türkiye, Endonezya’daki deprem ve tsunamiden etkilenen halkı da unutmadı... Endonezya’daki afette evlerini kaybedenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’den getirilen 250 çadır, ihtiyaç duyulan bölgelere kuruldu.

Çocuklarla yakından ilgilenildi

Türkiye’den iki askeri kargo uçağıyla getirilen 250 çadırın kurulması için ilk olarak bölge tespit çalışması yapıldı. Çadırlar daha sonra Türk Kızılayı, Endonezya Kızılhaç’ı ve askeri personel tarafından afetin en yoğun yaşandığı Palu’da ihtiyaç duyulan alanlara kuruldu.

Barınma ihtiyacını karşılayacak çadırların kurulduğu alanlarda tuvalet, banyo, duş, ibadet alanı, okul ve sosyal tesis gibi bölümler de unutulmadı. Türk Kızılayı ekipleri, çadırların kurulduğu alanlarda kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Uyku tulumları da dağıtılacak

Bu arada; Türkiye’den askeri kargo uçaklarıyla getirilen bin uyku tulumu ise afetzedelere dağıtılacak. Türk Kızılayı’nın Endonezya ekip başkanı Ali Akgül, 10 günden bu yana Endonezya’da bulunduklarını ve afetin hemen ardından Cakarta’da Endonezya Kızılhaç’ı ile çalışmalara başladıklarını söyledi.    

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:44
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  2. deprem
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  4. Türk Kızılayı
  5. Endonezya Kızılhaç
  6. Palu
  7. Türk Kızılayı ekipleri
  8. Cakarta
  9. Türk Kızılayı’nın Endonezya ekip başkanı Ali Akgül

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