Endonezyalılara Kızılay el uzattı

Mazlum ve mağdurların yardımcısı Türkiye, Endonezya’daki deprem ve tsunamiden etkilenen halkı da unutmadı... Endonezya’daki afette evlerini kaybedenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’den getirilen 250 çadır, ihtiyaç duyulan bölgelere kuruldu.

Çocuklarla yakından ilgilenildi

Türkiye’den iki askeri kargo uçağıyla getirilen 250 çadırın kurulması için ilk olarak bölge tespit çalışması yapıldı. Çadırlar daha sonra Türk Kızılayı, Endonezya Kızılhaç’ı ve askeri personel tarafından afetin en yoğun yaşandığı Palu’da ihtiyaç duyulan alanlara kuruldu.

Barınma ihtiyacını karşılayacak çadırların kurulduğu alanlarda tuvalet, banyo, duş, ibadet alanı, okul ve sosyal tesis gibi bölümler de unutulmadı. Türk Kızılayı ekipleri, çadırların kurulduğu alanlarda kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Uyku tulumları da dağıtılacak

Bu arada; Türkiye’den askeri kargo uçaklarıyla getirilen bin uyku tulumu ise afetzedelere dağıtılacak. Türk Kızılayı’nın Endonezya ekip başkanı Ali Akgül, 10 günden bu yana Endonezya’da bulunduklarını ve afetin hemen ardından Cakarta’da Endonezya Kızılhaç’ı ile çalışmalara başladıklarını söyledi.