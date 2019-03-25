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Endonezya'dan AB'ye palm yağ resti!

Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, hükümetin, palm yağı ticaretinde Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan sorunlara karşı ciddi olarak AB ürünlerini boykot etmeyi düşündüklerini açıkladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:06
Endonezya'dan AB'ye palm yağ resti!

Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, AB'nin palm yağını yasaklama politikasının ülkede 20 milyon çiftçiyi olumsuz etkilemesi durumunda AB ile buna karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

AB ürünlerini boykot etmenin hükümetin gündeminde olduğunu dile getiren Pandjaitan, AB'nin palm yağını yasaklama politikasını ayrımcılık olarak nitelendirdi.

AB ile ticari anlaşmazlık yaşamak istemediklerinin, amaçlarının çiftçilerini savunmak olduğunun altını çizen Pandjaitan, planlanan boykota rağmen palm yağındaki yasağın kaldırılmasına ilişkin AB ile diplomatik görüşmelerinin de sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de geçen hafta, AB ülkelerinin palm yağı kullanımını azaltma ve yasaklamaya yönelik politikalarının sürmesi durumunda Malezya'nın AB ürünlerine boykot uygulayabileceğini belirtmişti.

AB ülkelerinin yasaklama kararı protesto ediliyor

Avrupa Parlamentosu 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.

Bunun üzerine Fransa, Aralık 2018'de palm yağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.

Dünyadaki palm yağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin yasaklama kararını bir süredir protesto ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:06
  1. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. Malezya
  4. Endonezya
  5. Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan

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