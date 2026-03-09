  • İSTANBUL
Dünya Endonezya'dan ABD ve İsrail'e "İran" çağrısı
Dünya

Endonezya'dan ABD ve İsrail'e "İran" çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Endonezya'dan ABD ve İsrail'e "İran" çağrısı

Endonezya; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e İran'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyulduğunu belirterek, ABD ile İsrail'e İran'a yönelik saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Endonezya'nın Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarından gelen raporlar doğrultusunda bölgedeki güvenlik durumunun giderek daha kaygı verici hale geldiğinin değerlendirildiği bildirildi.

ABD ve İsrail'e İran'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, İran'dan da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün dahil bölgedeki komşu ülkelere yönelik eylemlerini sonlandırması istendi.

Tüm tarafların uluslararası hukukun ilkelerine bağlı kalma yükümlülüğüne işaret edilen açıklamada, taraflara azami itidal gösterme, gerilimi düşürme ve diyalog ile diplomasi yoluyla müzakere masasına geri dönme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyulduğu bildirildi.

 

ABD-İsrail’in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

