Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı artıyor Endonezya'nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 36'ya çıktığı açıklandı.

Endonezya'da Tempo gazetesinin haberine göre, Maluku Afet Yönetim Ajansı Başkanı Farida Salampessy, depremin vurduğu bölgelerdeki incelemeler sonucu paylaşılan verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısının 30'dan 36’ya yükseldiğini açıkladı. Salampessy, Ambon’da 11, Orta Maluku bölgesinde 15 ve Seram bölgesinde de 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 6 binden fazla yapı zarar gördü Ulusal Afet Yönetim Ajansı yetkilileri, 6 binden fazla yapının zarar gördüğü deprem bölgesinde, afetzedelere barınma ve gıda gibi çeşitli yardım çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Bu arada, deprem nedeniyle bölgede 9 Ekim’e kadar acil durum ilan edilmişti. Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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