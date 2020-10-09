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Aktüel Endonezya’daki istihdam paketi karşıtı gösterilerde 3 bin 862 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Endonezya’daki istihdam paketi karşıtı gösterilerde 3 bin 862 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 145 eylemcinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:33:25 -
Endonezya’daki istihdam paketi karşıtı gösterilerde 3 bin 862 kişi gözaltına alındı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da yasalaşan ''tartışmalı'' istihdam paketinin iptal edilmesi amacıyla salı gününden bu yana süren gösterilerde 3 bin 862 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki çeşitli kentlerde salıdan perşembeye kadar süren protestolarda kamu malına zarar veren, taşkınlık çıkaran ve provokatif eylemlerde bulunanların gözaltına alındığını belirtti.

Yuwono, gözaltına alınan 3 bin 862 kişiden 796’sının anarşist gruplara üye olduğunun belirlendiğini ve 1991’inin de öğrenci olduğu bilgisini paylaştı.

Sözcü, Kuzey Sumatra, Güney Sumatra, Doğu Cava ve Güney Sulawesi gibi eyaletlerin yanı sıra başkent Cakarta’da gözaltına alınan 145 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı tanı testlerinin pozitif çıktığını da aktardı.

- Hükümet, yasalaşan istihdam paketinin arkasında

Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Muhammed Mahfud MD, ülke çapındaki protestoları şiddete çeviren eylemcilere karşı sert önlemler alacakları konusunda uyarıda bulundu.

Barışçıl bir şekilde yapıldığı sürece hükümetin, insanların eylem hakkına saygı duyduğunu belirten Mahfud, söz konusu yasanın ise yatırımı kolaylaştırarak istihdamı artırmayı, işçi haklarını korumayı ve halkın refah seviyesini artırmayı amaçladığını savundu.

Yeni düzenlemelerle asgari ücret, çalışma saati, izin, kıdem tazminatı ve sosyal güvenliğin yanı sıra ağır iş endüstrisindeki yabancı işçi kotasının kaldırılması gibi çeşitli haklarının kısıtlandığını belirten işçi sendikaları, hükümet ve meclisin pazartesi onayladığı istihdam paketini yeniden düzenlemesini talep ediyor.

Ülke genelinde işçi sendikalarının pazartesi günü yeniden gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

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