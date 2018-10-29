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Endonezya'da yolcu uçağı düştü! Kimse kurtulamadı

Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Endonezyalı yetkililer, uçakta Endonezya Maliye Bakanı ve ona eşlik eden 20 üst düzey yetkilinin olduğunu duyurdu. Öte yandan kazada kimsenin kurtarılamadığı açıklandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:18

Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinangseferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta İki bebek, bir çocuk ve 179 yolcu ile yedi kabin görevlisi vardı

Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.

 

Endonezya'da en son 2014'te yaşanan uçak kazasında; Airbus 320 tipi uçak Surabaya'dan Singapur'a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 162 kişi hayatını kaybetmişti.

ENDONEZYA MALİYE BAKANI UÇAKTAYDI

Endonezyalı yetkililer, uçakta Endonezya Maliye Bakanı ve ona eşlik eden 20 üst düzey yetkilinin olduğunu duyurdu.

Endonezya ajansları, korkunç uçak kazasında hiç kimsenin kurtarılamadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:18
  1. endonezya
  2. uçak
  3. Boeing 737 Max 8
  4. kaza

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