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Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Lion Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:20
Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Uçakta kaç yolcu olduğu henüz öğrenilemezken, kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Endonezya'da en son 2014'te yaşanan uçak kazasında; Airbus 320 tipi uçak Surabaya'dan Singapur'a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 162 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:20
  1. endonezya
  2. uçak kazası

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