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Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü

Endonezya'nın Batı Papua eyaleti açıklarında, 20 kişinin bulunduğu yolcu teknesi yüksek dalgalar nedeniyle battı.

08 Eylül 2019 Pazar 09:14
Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü

Endonezya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Republika gazetesinin haberine göre, Batı Papua eyaleti açıklarında, 20 kişinin bulunduğu yolcu teknesi yüksek dalgalar nedeniyle battı.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, denize düşen 18 kişi ise kurtarıldı.

Doğu Cava eyaleti açıklarında haziran ayında bir yolcu teknesinin batması sonucu 20 kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:14
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