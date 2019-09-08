Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü
Endonezya'nın Batı Papua eyaleti açıklarında, 20 kişinin bulunduğu yolcu teknesi yüksek dalgalar nedeniyle battı.08 Eylül 2019 Pazar 09:14
Endonezya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Republika gazetesinin haberine göre, Batı Papua eyaleti açıklarında, 20 kişinin bulunduğu yolcu teknesi yüksek dalgalar nedeniyle battı.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, denize düşen 18 kişi ise kurtarıldı.
Doğu Cava eyaleti açıklarında haziran ayında bir yolcu teknesinin batması sonucu 20 kişi ölmüştü.
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