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Endonezya'da yeni hükümet kuruldu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni hükümeti oluşturan kabine listesini açıkladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:05
Endonezya'da yeni hükümet kuruldu

Endonezya'da ikinci dönem görevi başlayan Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, yeni kabinesindeki 34 bakanı kamuoyuna duyurdu.

Başkanlık Sarayı'nda yapılan törenle 2019-2024 döneminde yer alacak kabine üyeleri basına tanıtılırken, Widodo'nun başkanlık seçimindeki rakibi Gerindra Partisi Başkanı Prabowo Subianto'nun Savunma Bakanlığı görevine getirilmesi dikkati çekti.

Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian'ın İçişleri Bakanlığı, emekli eski general Fachrul Razi'nin Din İşleri Bakanlığı ve mobil ulaşım uygulaması Gojek'in kurucusu Nadiem Makarim'in de Eğitim ve Kültür Bakanlığına getirilmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

Kabinedeki bazı bakanların yeri değişti

Yeni kabineye 18 yeni isim dahil olurken, eski kabinede yer alan 16 bakandan bazılarının ise yeri değişti.

Yeni kabinede, Retno Marsudi Dışişleri Bakanı, Airlangga Hartarto Ekonomi Koordinasyon Bakanı, Muhammed Mahfud MD Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı, Sri Mulyani Indrawati Maliye Bakanı, Terawan Agus Putranto Sağlık Bakanı, Edhy Prabowo Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı, Siti Nurbaya Çevre ve Orman Bakanı ve Agus Suparmanto Ticaret Bakanı olarak görev yapacak.

16 partinin yer aldığı milletvekili seçiminde, 9 parti yüzde 4 barajını aşarak Temsilciler Meclisine (DPR) girmeye hak kazanırken, Widodo'nun üyesi olduğu ve mecliste birinci parti olarak yer alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) 128 milletvekili çıkarmıştı. 

Widodo'ya karşı başkanlık seçimini kaybeden Prabowo Subianto'nun başkanı olduğu ana muhalefetteki Gerindra Partisinin ise 78 milletvekili bulunuyor.

Meclise giren Endonezya Hizmet Partisi (Golkar) 85, Milli Demokrat Parti (NasDem) 59, Ulusal Uyanış Partisi (PKB) 58, Demokrat Parti (DP) 54, Müreffeh Adalet Partisi (PKS) 50, Milli Görev Partisi (PAN) 44 ve Birleşik Kalkınma Partisi (PPP) de 19 sandalyeyle temsil ediliyor.

17 Nisan'daki devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, oyların yüzde 55,5'ini alarak ikinci kez devlet başkanı seçilen Widodo'nun görev süresi 2024'te sona erecek.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:05
  1. başkanlık sarayı
  2. Endonezya
  3. yeni hükümet
  4. YENİ KABİNE
  5. Anadolu Ajansı

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