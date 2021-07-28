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Dünya Endonezya'da yanardağ patladı! Yetkililer uyarı yaptı
Dünya

Endonezya'da yanardağ patladı! Yetkililer uyarı yaptı

Endonezya’da Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 4.5 metreye kadar kül ve duman püskürtülen yanardağ için 5 kilometreye kadar yaklaşmama uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 20:22:00 - 2021-07-28 20:25:45

Endonezya’da Sinabung Yanardağı patladı. Yanardağdan 4.5 metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürdü.

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde yer alan Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Geçtiğimiz haftalardan bu yana volkanik hareketlenmenin arttığı yanardağın bugün 4.5 metreye varan kül ve duman püskürttüğü belirtilerek, patlamanın oldukça uzun sürdüğü kaydedildi.

5 kilometre yakınlarına yaklaşmama uyarısı yapıldı

Kül ve dumanın yanardağın zirvesinin bin metre ötesine kadar yayıldığı ifade edildi. Kül ve dumanların yakınlardaki köylere ulaşmadığı ve uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı için tahliye emri verilmezken, volkanik aktivitenin artması nedeniyle yanardağın 5 kilometre yakınlarında bulunmama yönünde uyarı yapıldı.

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