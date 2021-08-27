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Dünya Endonezya'da toprak kayması: Ölü ve kayıplar var
Dünya

Endonezya'da toprak kayması: Ölü ve kayıplar var

Endonezya'nın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 19:41:00 -
Endonezya'da toprak kayması: Ölü ve kayıplar var

Endonezya'nın batısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Ülke basınındaki habere göre, Kuzey Sumatra eyaletinde yoğun yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Arama ve Kurtarma Ajansı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Karo bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, ekiplerin kaybolan 2 kişiyi aradığını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede devam etmesi beklenen şiddetli yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

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