Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi kayboldu.15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, eyalete bağlı Sorong kentinde seyir halindeki tekne dalgalara kapılarak alabora oldu.
Teknenin yerini tespit ederek mahsur kalan 2 yolcuyu kurtaran arama ve kurtarma ekibinin teknede 2 kişinin cesedine ulaştığı belirtildi.
Kaybolan 11 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.
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