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Dünya Endonezya'da tek gözlü beyaz köpek balığı şaşkına çevirdi
Dünya

Endonezya'da tek gözlü beyaz köpek balığı şaşkına çevirdi

Endonezya'da genetik nedenlerle ortaya çıkan ‘cyclopia’ olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunan beyaz köpek balığı görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:47:00 -
Endonezya'da tek gözlü beyaz köpek balığı şaşkına çevirdi

Endonezya’da balıkçıların ağına takılan tek gözlü beyaz köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi. 

Endonezya’nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpek balığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Tek gözlü beyaz balık görenleri şaşırttı

Balıkçıların 10 Ekim’de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü. Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan ‘cyclopia’ olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

 

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