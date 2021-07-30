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Dünya Endonezya'da tehlike büyüyor! Haftada 100 çocuk ölüyor
Dünya

Endonezya'da tehlike büyüyor! Haftada 100 çocuk ölüyor

Endonezya'da etkili olan koronavirüsün önüne geçilemiyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Endonezya'da tehlikenin boyutu önlenemez bir hale doğru giderken son dönemde çocuklarda, koronavirüs kaynaklı ölümler arttı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:56:00 -
Endonezya'da tehlike büyüyor! Haftada 100 çocuk ölüyor

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya hastaneye yatışlar ve ölümlerde genel bir tırmanışla boğuşurken, raporlara göre ülkedeki Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinde de artış yaşanıyor.

The Independent'ta yer alan habere göre, Endonezya Pediatri Topluluğu, temmuz boyunca her hafta 100 çocuğun koronavirüs sebebiyle öldüğünü bildirdi. Topluluk tarafından The New York Times'a yapılan açıklamada, çocukların toplam enfeksiyonların yüzde 12,5'ini oluşturduğu ve çoğunun 5 yaşın altında olduğu belirtildi. Endonezya Kovid-19 Görev Gücü, pandeminin başlangıcından temmuz ortasına kadar geçen sürede çocuklar arasında 700'den fazla ölüm kaydetti.

Yeni veriler, ülkede Kovid-19 ölümlerindeki şiddetli genel artışın ortasında geldi. Bu artış, Endonezya'nın günlük en yüksek enfeksiyon sayısıyla Hindistan ve Brezilya'yı geride bırakarak bu ay pandeminin küresel merkez üssü halini almasına yol açtı.

Yetkililer toplu faaliyetler üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırmaya yeltenirken, ülkenin pediatri derneği de temmuz başından bu yana her hafta çocuklardaki vaka artışını takip ediyor.

Hükümet, bu tufanla mücadele etmek ve tecrit kısıtlamalarından mustarip küçük işletmeleri desteklemek için çok katmanlı kamusal faaliyet kısıtlamaları (PPKM) tasarladı. Devlet Başkanı Joko Widodo, test, takip ve tedavi verimliliğini de artırma sözü verdi.

Suara'nın aktardığına göre, Endonezya Pediatri Topluluğu Başkanı Aman Pulungan, "Üç haftalık PPKM'nin ardından çocuk vakalarda önemli artış görüyoruz. İlk hafta, genel olarak, 3-4 bin yeni vaka vardı. İkinci hafta bu 5-7 bin oldu. Şimdiyse haftada 17 bin vakamız bile var" dedi.

Çocuk vakalardaki artış, Güneydoğu Asya'daki yavaş aşı arzından mustarip olan Malezya, Tayland ve Vietnam gibi birçok ülkeyi kasıp kavuran Delta varyantının yayılmasıyla aynı zamana denk geldi.

Durum kötüleşti

Endonezya Üniversitesi'nden epidemiyolog Tri Yunis Miko, The Independent'a konuştu ve "Yaş gözetmeksizin şiddetle saldırıyor" dedi.

Epidemiyolog, "Ancak çocukların durumu, birçoğu yeterli tedavi görmediği için kötüleşti" ifadelerini kullandı.

Genel vakalardaki önemli artış sebebiyle bu hafta hastaneler doluydu. Bu da birçok hastaneyi ciddi semptomları olan hastalara öncelik vermeye zorladı. Hastalar hastaneye kabul edilirken boş yatak olmaması sebebiyle birçok hasta tıka basa dolu çadırlarda beklemek zorunda kaldı. Endonezya'da sadece birkaç hastane virüsle enfekte olmuş çocukları tedavi edecek donanıma sahip.

Griffith Üniversitesi'nden epidemiyolog Dicky Budiman, "Çocuklarda tedavinin gecikmesinde düşük test oranları da kritik bir faktör olarak görüldü" dedi.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunawan Sadikin, temmuz başlarında günlük 400 bin test yapma sözü vermişti. Ancak Oxford Üniversitesi'nin Tek Dünya Verisi'ne (One World Data) göre, ülkedeki haftalık ortalama test oranı sadece 155 bin testin yapıldığını gösteriyor. Dr. Budiama, The Independent'ta yaptığı açıklamada, "Bu durum, geç teşhis anlamına gelen bir tespit başarısızlığı ve hastaların hastaneye yatırılmasındaki gecikme ölümle sonuçlanıyor" dedi. Doktor, çocukların aşılanmasının ölüm riskini azaltmanın anahtar yollarından biri olduğunu söyledi.

Temmuzun ilk gününden bu yana Endonezya, çoğu 12-17 yaşlarındaki 700 binden fazla çocuğu aşıladı.

Hükümet, enfekte çocuklara yeterli yatak sağlamadığı için de eleştiriliyor. Miko, "Çocuklara Kovid-19 tedavisi için daha fazla oda tesis edilmesi, hükümetin kaygılarından biri olmalı" dedi. Miko, "Daha fazla sağlık tesisi inşa edin" diye ekledi.

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