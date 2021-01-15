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Dünya Endonezya'da şiddetli deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Endonezya'da şiddetli deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 06:53:00 - 2021-01-15 06:58:04
Endonezya'da şiddetli deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.

2 bin kişi tahliye edildi

Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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