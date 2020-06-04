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Dünya

Endonezya'da şiddetli deprem

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya'da, bugün 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:28:00 -
Endonezya'da şiddetli deprem

Adalar ülkesi Endonezya, bugün yerel saatle 17.49'da 6.7 şiddetinde bir depremle sarsıldı.

Okyanus dibinde, yerin 120 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, Halmahera bölgesindeki Tobelo ilçesine 133 kilometre mesafede.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6.4 olarak veriyor.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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