  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:11:24 -
Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde etkili olan yağışlar Masamba nehrinin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, 4 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede kayıpları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı