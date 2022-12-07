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Dünya Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı
Dünya

Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 09:01:00 -
Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı

Endonezya’nın Bandung kentinde Astanaanyar polis merkezine gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da Tempo gazetesinin haberine göre, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan’da yelekli iki şüphelinin Medan Polis Merkezi otoparkı girişinde bombalı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırganların patlamayla olay yerinde öldüğü tahmin edilirken, yetkililer saldırıyı yapanların durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.

Saldırının gerçekleştiği polis merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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