Endonezya’da petrol tankerinde yangın: 22 yaralı

Endonezya’nın Medan şehrinde yer alan Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalar sonucu en az 22 kişi yaralandı.

Endonezya’nın Medan şehrinde bulunan Belawan tersanesindeki "Jag Leela" isimli ham petrol tankerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sonucu gemide büyük çağlı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtilirken dumanlar gökyüzünü kapladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardından en az 22 tersane çalışanının yaralandığı bildirildi. Ayrıca gemideki bazı personellerin ise mahsur kaldığı aktarıldı.

Petrol tankerinde meydana gelen patlamanın çıkış nedeni ise henüz bilinmezken olayla ilgili soruşma başlatıldı.