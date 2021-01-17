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Yerel Endonezya'da peş peşe felaketler! Ölü, yaralı ve kayıp insanlar var
Yerel

Endonezya'da peş peşe felaketler! Ölü, yaralı ve kayıp insanlar var

Endonezya'da yaşanan sel ve heyelan felaketinde 5 kişinin öldüğü, yaralı ve kayıp insanlarında olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 07:29:00 -
Endonezya'da peş peşe felaketler! Ölü, yaralı ve kayıp insanlar var

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Manado kentinde dün etkili olan şiddetli yağışların sel ve toprak kaymasına neden olduğunu ifade etti.

Sel ve toprak kaymasında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Jati, kayıp bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Jati, 500 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bölgede 12 evde ağır hasar oluştuğunu kaydetti.

12 kişi hala kayıp

Jati, Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 28'e çıktığı bilgisini paylaştı.

Kayıp olan 12 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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