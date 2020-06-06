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Endonezya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:23:16 -
Endonezya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

CAKARTA (AA) - Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 993 artarak 30 bin 514'e yükseldiğini açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 

Yurianto, hayatını kaybedenlerin sayısının 31 artışla 1801'e, iyileşenlerin sayısının da 464 artışla 9 bin 907'ye çıktığı bilgisini paylaştı.

Bu arada başkent Cakarta dahil birçok bölgede tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

Hükümet, planlanan kademeli geçişlerle ağustos başında, ekonominin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesini bekliyor.

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