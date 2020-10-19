Endonezya'da katliam yapan Hollanda tazminat ödeyecek
Hollanda hükümeti, 350 yıl sonra Endonezya'nın bağımsızlığına kavuşması için mücadele eden direnişçilere karşı işlediği suçlar nedeniyle tazminat ödeyeceğini açıkladı.
Hollanda parlamentosuna Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten tarafından gönderilen mektupta, martta Hollanda mahkemesince verilen tazminat kararına itiraz etmeyeceklerini açıkladılar.
Gönderilen mektupta, 1946-1947'deki bağımsızlık savaşı sırasında Hollandalı askerlerce öldürülen Endonezyalıların çocuklarına 5 bin avro tazminat ödeneceği ifade edildi.
Hollanda mahkemesinin kararı
Lahey Bölge Mahkemesi, mart ayında verdiği kararında 1946-1947'de Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde Endonezyalı erkekleri kurşuna dizerek Hollandalı askerlerin hukuka aykırı hareket ettiğini kabul etmişti.
Mahkeme, Hollanda hükümetinin, dul kalan 8 kadın ve 4 çocuğa 235 avro ile 10 bin avro arasında değişen miktarlarda tazminat ödemesine hükmetti.
Dava, kurşuna dizilen 11 erkeğin eş ve çocukları adına açılmıştı.
350 yıllık sömürge dönemi boyunca ve bağımsızlık mücadelesi döneminde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Hollanda Kralı Williem Alexander, Endonezya'dan özür dilemişti.
Bağımsızlık tarihi
Endonezya, Pasifik Savaşı'nın sona ermesinin ardından dönemin siyasi lideri Sukarno ve yardımcısı Muhammed Hatta'nın 1945'te radyodan okudukları bildirgeyle bağımsızlığını açıkladı.
Hollanda Krallığı, Sukarno'nun bağımsızlık ilanını tanımadığı gibi sömürge yönetimini devam ettirmek amacıyla Cava ve Sumatra adalarına asker çıkardı.
Krallık askerleri, sivil halka karşı yaptıkları katliamlarla savaş suçu işledi.
Bazı şehirlerde süren çatışmaların ardından Hollanda ve Endonezya arasında başlayan barış görüşmeleri, 27 Aralık 1949'da Hollanda Krallığı'nın yeni devletin bağımsızlığını tanımasıyla sona erdi.