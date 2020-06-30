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Aktüel

Endonezya'da eski bakana yolsuzluktan 7 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-30 08:28:44 -
Endonezya'da eski bakana yolsuzluktan 7 yıl hapis cezası

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın eski Gençlik ve Spor Bakanı Imam Nahrawi, yolsuzluk suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tempo gazetesinin haberine göre, Cakarta Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Bakan Nahrawi'yi, Ulusal Spor Komitesi hibe teklifine ilişkin yaklaşık 11,5 milyar rupiah (800 bin dolar) rüşvet almaktan 7 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, 400 milyon rupiah (28 bin dolar) para cezası verdiği Nahrawi'nin 4 yıl boyunca da siyasi haklarından mahrum edilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca Nahrawi'nin kamu zararlarına karşılık 18,1 milyar rupiah (1,3 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Bakan Nahrawi, eylül ayında, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılması sonrasında görevinden istifa etmişti.

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