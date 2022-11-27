Endonezya’da deprem! Can kaybı 321'e ulaştı

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 20 Kasım’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı Başkanı Suharyanto basın toplantısından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 321'e yükseldiğini belirtti.

Şiddetli sarsıntıdan 73 bin 874 kişinin etkilendiğini ifade eden Suharyanto, kayıp 11 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Depremde 62 bin 628 evin yıkıldı

Cianjur bölgesindeki 5.6 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntıda 62 bin 628 evin yıkıldığını belirten Suharyanto, hükümetin zarar gören evlerin yerine güvenli yapılar inşaa etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Suharyanto, hükümet tarafından tahsis edilen bir arazide yeni evlerin inşaatına gelecek hafta başlanacağını duyurdu.

Öte yandan, depremde evleri orta hasar alan kişilere 25 milyon rupi (yaklaşık 29 bin TL) , hafif hasar alan kişilere ise 10 milyon rupi (yaklaşık 11 bin TL) devlet desteği sağlanacağı öğrenildi.