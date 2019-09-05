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Endonezya'da bir deprem daha

Sürekli depremlerle sarsılan Endonezya'da, bu kez 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında, tsunami alarmı da verilmedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:57
Endonezya'da bir deprem daha

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin güneyindeki Ternate bölgesinin 152 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı depremin ardından halk, artçı sarsıntılara karşı uyarıldı.

Ternate bölgesinde 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:57
  1. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti
  2. Endonezya
  3. Kuzey Maluku
  4. BMKG
  5. Pasifik Tsunami Merkezi
  6. Ternate

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