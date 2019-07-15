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Endonezya'da 7,3 şiddetinde deprem: 2 ölü

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde dün meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
Endonezya'da 7,3 şiddetinde deprem: 2 ölü

Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, eyalet genelinde çöken bir evin enkazı altında kalan 2 kadının yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin de geçici barınaklara sığındığını belirtti.

Wibowo, hasar seviyesini henüz tespiti edemediklerini ancak Saketa köyünde 2 köprü ve 58 evin depremde zarar gördüğünü aktardı.

Depremden en çok Sofifi ve Labuha kentlerinin etkilendiğini kaydeden Wibowo, buralara ancak eyaletin başkenti Ternate'den küçük uçak ya da 10 saat süren gemi yolculuğuyla ulaşılabildiğini bildirdi.

Kuzey Maluku adasının güneyindekiTernate kentinin 166 kilometre güneydoğusunda dün meydana gelen 10 kilometre derinlikteki depremin ardından 65 artçı şok yaşandı.

 4 bin 340 kişi ölmüştü

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
  1. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti
  2. Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo
  3. Sofifi kenti
  4. Labuha kenti
  5. Endonezya
  6. Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi
  7. Kuzey Maluku adasının güneyindeki Ternate kenti
  8. Saketa köyü

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