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Dünya Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Dünya

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:20:00 -
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMGK) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Sumatra'ya bağlı Nias kentinde yerel saatle 06.58'de 6,4 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve merkez üssü Nias'ın 142 kilometre batısı olarak belirlenen deprem Padang, Batı Sumatra ve Açe Singkil bölgelerinde de hissedildi.

Depremde can kaybı yaşanmadı.

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