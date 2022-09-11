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Dünya Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Dünya

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !

Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 09:53:00 -
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !

Endonezya'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ülkenin batısında yer alan adaları vurdu. Deprem nedeniyle yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremin 27 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade ederken, aynı bölgede 5.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. BNPB ayrıca deprem nedeniyle 1 kişinin yaralandığını, 1 okul ve sağlık ocağının hasar gördüğünü belirtti.

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