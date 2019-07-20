Endonezya'da 5,0 şiddetinde korkutan deprem Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'nda 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında bu sabah 5,0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi. Denizin 10 kilometre altında meydana gelen sarsıntının merkezüssü, adanın 34 kilometre kuzey batısı olarak belirlendi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı. Maluku eyaletinin kuzeyinde geçen hafta 7,3 büyüklüğünde deprem olmuş, 2 kişi yaşamını yitirmişti.

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