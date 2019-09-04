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Endonezya’da 20 araçlık zincirleme kaza: 8 ölü

Endonezya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
Endonezya’da 20 araçlık zincirleme kaza: 8 ölü

Endonezya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.


Endonezya’da Toll Road Cipularang otoyolunda 7 kamyon, 11 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, otoyolda trafik durma noktasına geldi. Feci kazada hayatını kaybedenlerden 4’ünün çıkan yangın sonucu ciddi yanık teşhisiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
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