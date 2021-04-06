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Dünya Endonezya ve Doğu Timor'daki sellerde ölü sayısı 155'e yükseldi
Dünya

Endonezya ve Doğu Timor'daki sellerde ölü sayısı 155'e yükseldi

Endonezya ve Doğu Timor'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 09:09:00 -
Endonezya ve Doğu Timor'daki sellerde ölü sayısı 155'e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden (BNPD) yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Lembaga kentinde 67, Doğu Flores'te 49 ve Alor'da 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Sel ve heyelanların ardından kaybolan 72 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Doğal afet kurumuna göre, takımadada nüfusun yarısına denk gelen 125 milyon kişi heyelan riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor.

Doğu Timor'daki sellerde ölü sayısı 27 oldu

Öte yandan Endonezya'nın komşu ülkelerinden Doğu Timor'un başkenti Dili ve çevre illerdeki sellerin ardından ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Endonezya'nın ulusal ajansı Antara'da yer alan habere göre, dün başlayan sel felaketinin ardından binlerce kişi evinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin 6'sının çocuk olduğu bildirildi.

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